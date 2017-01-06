الجيش السوري يدمّر مواقع وآليات “داعش” في حمص ودير الزور

سقط العديد من القتلى والمصابين بين صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي خلال عمليات الجيش والقوات المسلحة على أوكارهم ومحاور تحركهم في ريف حمص .ودير الزور

حيث أفادت مصادر الحدث نيوز في حمص بأن وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” هاجمت عدة نقاط عسكرية جنوب شرق شريفة في منطقة التيفور شرق مدينة حمص بحوالي 90 كم. مؤكدا أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم وإيقاع أغلبية أفراد المجموعات الإرهابية بين قتيل ومصاب بينم لاذ الباقون بالفرار تاركين أسلحتهم وذخيرتهم إضافة إلى تدمير آلياتهم وعتادهم.

كذلك وفي ريف حمص الشمالي الشرقي اشتبكت وحدات من الجيش مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” في منطقة السعن وأوقعت العديد من أفرادها بين قتيل ومصاب.

وفي دير الزور استهدف الطيران الحربي مقار وتجمعات تنظيم داعش في حويجة صكر – مستودعات عياش – حي الحويقة – محيط التيم عند كوع الميادين وكذلك استهدف آليات التنظيم الإرهابي في محيط جبل الثردة و محيط حقل التيم عند شركة الكهرباء مدمرا عددا منهاإضافة إلى استهداف مراكزهم أيضا شرقي مطار دير الزور وقرية الجفرة في ريف دير الزور الجنوبي وتحقيق اصابات مؤكدة في صفوف مسلحي التنظيم بحسب ما أكدته مصادر ميدانية لموقع الحدث نيوز

هذا وقد كان التنظيم الارهابي قد استهدف تنظيم “داعش” الارهابي الأحياء الآمنة في مدينة دير الزور بعدة قذائف هاون أسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة 6 مدنيين

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