الاناضول : اردوغان يصرح ان بلاده تقوم بدراسة منح الجنسية التركية ” لجزء ” من السوريين والعراقيين الموجودين داخل المخيمات وخارجها .

6 يناير, 2017 - 9:54 مساءً
6 يناير, 2017
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