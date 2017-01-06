الاعلام الحربي:العدو الاسرائيلي اختطف اليوم الراعي اللبناني عبد الله رحمة في منطقة خراج عيتا الشعب قرب موقع الراهب الحدودي

6 يناير, 2017 - 9:58 مساءً

6 يناير, 2017
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