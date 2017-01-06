فرنسا تقدم شحنة أدوية كبيرة لدعم معركة الموصل

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن فرنسا قدمت شحنة كبيرة من الأدوية واللوازم الطبية لدعم عمليات تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم “داعش”.

وقالت المنظمة في بيان لها، إنها ترحب “بالدعم النوعي بشحنة كبيرة من الأدوية واللوازم الطبية التي قدمها الرئيس، فرانسوا هولاند، باسم الحكومة الفرنسية إلى وفد منظمة الصحة العالمية أثناء زيارته للعراق في 2 يناير/كانون الثاني 2017”.

وأضاف البيان، أن “الشحنة تتضمن أدوية الطوارئ والإمدادات الطبية التي سيتم استخدامها لعلاج المتضررين من عمليات تحرير الموصل”، مبينا أن “الدعم يعد جزءا من المساعدات الواسعة النطاق التي تقدمها دول الاتحاد الأوروبي للعراق من خلال الأمم المتحدة بشكل عام، ومنظمة الصحة العالمية بشكل خاص”.

ولفت إلى أنه “منذ بداية عملية تحرير الموصل في أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، دعمت منظمة الصحة العالمية السلطات الصحية في العراق، بتوفير أدوية ولوازم علاج حالات الطوارئ والعمليات الجراحية، كما تعاقدت المنظمة مع أحد خبراء الجراحة، من خلال فريق الطوارئ الطبية (EMT) لتدريب أطباء الجراحة في مستشفيات الطوارئ في أربيل، والارتقاء بالقدرات المحلية في مجال جراحة الحرب”.

وأشار البيان إلى أن المنظمة أسست في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ثلاث مراكز لعلاج الحالات الطارئة في المناطق المحررة حديثا، لضمان حصول المصابين على الرعاية اللازمة، عند إحالتهم إلى مستشفيات الطوارئ في أربيل، وقدمت أكثر من 30 سيارة إسعاف لتعزيز خدمات نقل المرضى.

يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في 2016، عن إيصال مساعدات لأكثر من 42 ألف شخص شرق الموصل بعد أن تعذر الوصول إليهم لمدة تجاوزت الأسبوعين بسبب معوقات أمنية.