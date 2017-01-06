امهات لبنان لعون “ولادنا خط احمر”

أطلقت مجموعة من أمهات لبنان صرخة في وجه محارق النفايات التي تجري بشكل عشوائي والمسببة بشكل أساسي للأمراض السرطانية لما تنتجه من مواد سامة كالديوكسين والزئبق وغيرها من الملوثات.

وبعد أن قامت بتحرك سابق تحت شعار “صحة ولادنا خط أحمر”، أصدرت المجموعة مؤخراً فيديو جديد وجهت فيه رسالة لرئيس الجمهورية وطالبن فيه تنفيذ الخطوات الجدية والصحيحة لحل أزمة النفايات لحماية الأجيال القادمة من الأمراض وتوفير البيئة السليمة للعيش.

وأشارت المخرجة سنتيا شقير إلى أنّ المسؤولية لا تقع فقط على المسؤولين وإنما أيضاً على المواطنين، ولذلك فالمجموعة تعمل قدر المستطاع لإيصال معلومات وافية حول ملف النفايات والأضرار الناتجة عنها وكيفية الحدّ منها.

وأكدّت شقير على أنهن سيواصلن العمل في هذا المجال، وسيتم إصدار مقاطع فيديو توعوية بشكل متسلسل للمواطنين عموماً وللأمهات خصوصاً بهدف تزويدهم بكل المعلومات عن الأضرار والحلول المطروحة ولحماية أبنائهن.

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