اليونيفيل تؤكد تبيلغها بإعتقال الجيش الاسرائيلي راع لبناني

أشار بيان لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب “اليونيفيل”، أن “الجيش الإسرائيلي” خطف المواطن عبدالله حسن رحمة، الذي أبلغ عن اختفائه اليوم بينما كان يرعى قطيع ماشية يملكه في أحراج بلدته عيتا الشعب قرب الحدود مع فلسطين.

وجاء في بيان اليونيفيل: “اليوم عند حوالي الساعة الثامنة مساء، تبلغت اليونيفيل من الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل راعيا كان قد عبر من لبنان الى جنوب الخط الأزرق في محيط منطقة عيتا الشعب. وقد أبلغت اليونيفيل فورا الجيش اللبناني.

رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء مايكل بيري، الى جانب فريق الارتباط في اليونيفيل، على اتصال مع الأطراف في هذا الصدد. وتركز اليونيفيل اهتمامها بشكل مباشر على تأمين الإفراج عن المدني.

في غضون ذلك، تعمل اليونيفيل على التحقق من ملابسات الحادث، بما في ذلك تحديد المكان الذي اعتقل فيه الرجل”

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