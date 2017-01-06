حماس:حملة الفيس بوك تساعد الاحتلال

اعتبر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” حسام بدران ان “حملة الإغلاقات التي شنها موقع فيسبوك اليوم بحق عشرات الصفحات والحسابات الفلسطينية، هي تمادٍ كبير في تساوق إدارة الموقع مع سياسات الاحتلال الصهيوني”.

وأضاف في تصريح “نندد بإجراءات إدارة فيسبوك التعسفية التي تنتهجها في وجه الصفحات والحسابات الداعمة للمقاومة ولحركة حماس خصوصًا، ونؤكد على أن لتلك الصفحات الحق في التعبير عن وجهات النظر كما يحق للجميع طرح ما لديه.

وختم “على النشطاء الفلسطينيين والصفحات الإخبارية الفلسطينية على موقع فيسبوك، البحث بشكل جدي عن بدائل فاعلة عن الموقع الذي وصل في معاداته للشعب الفلسطيني ولقضاياه العادلة إلى مستويات متقدمة”.‎

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