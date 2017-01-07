بالتفاصيل: انشقاق فيصل القاسم

في سابقة غريبة قام مذيع قناة الجزيرة القطرية ومقدم برنامج الاتجاه المعاكس فيصل القاسم بعمل “رتويت” لاحدى منشورات نده في الطرف الاخر، الاعلامي حسين مرتضى مدير مكتب قناة العالم في دمشق.

حيث كان مرتضى قد كتب على صفحته الشخصية على موقع تويتر يدعو فيها كل الضباط السعوديون الذين يريدون الانشقاق عن الجيش السعودي التواصل معه وذلك على خلفية فيديو لضابط سعودي يعلن فيه انشقاقه عن الجيش السعودي مؤخرا وقد اخذ الفيديو صدىً كبيرا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

القاسم الذي عمل رتويت “مشاركة” لمنشو مرتضى لم يوضح اسباب مشاركته المنشور ولكنه ساعد مرتضى كثيرا في ايصال رسالته للجنود والضباط السعوديون، فهل حقا كانت هذه غاية فيصل القاسم؟.

يذكر ان فيصل القاسم قد جند برنامجه الاتجاه المعاكس طيلة السنوات الست الماضية ضد سورية والدولة السورية عبر استضافة قادة المسلحين وداعميهم.

المصدر-خاص الحدث نيوز

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