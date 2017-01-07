الامطار الغزيرة تكشف صواريخ روسية غربي سورية

كشفت الأمطار الغزيرة والفيضانات٬ اليوم الجمعة٬ صواريخ روسية قصيرة المدى ذاتية الدفع٬ مخزنة داخل قاعدة عسكرية في محافظة اللاذقية٬ غربي سوريا.

والتقط قمر التجسس الإسرائيلي ”عاموس ب“٬ صورا عالية الجودة لصواريخ ”اسكندر“ على شاحنات داخل قاعدة عسكرية سورية في اللاذقية.

وقالت المحطة الثانية في التلفاز الإسرائيلي٬ إن هذه النظم مموهة بشكل جيد٬ ولكن الأمطار الغزيرة والفيضانات اضطرت الروس لنقل الصواريخ إلى مواقع مختلفة باستخدام الشاحنات مما جعل من الممكن توثيقها.

وأشارت المحطة الإسرائيلية٬ إلى ”أن الصور عززت تقديرات مسؤولين في وكالات الاستخبارات الغربية منذ فترة طويلة٬ بأن روسيا زودت سوريا بمجموعة واسعة من الصواريخ الأكثر تطورا التي بحوزتها“.

وذكرت أن الصاروخ ”اسكندر“٬ هو باليستي متوسط المدى حيث ”يصل مداه إلى 500 كيلومتر ولديه القدرة على حمل مجموعة متنوعة من الرؤوس الحربية القتالية بما في ذلك القدرة على حمل رؤوس نووية“ مضيفة ”تعتبر دقته عالية جدا٬ ووفقا للتجارب هو قادر على إصابة هدف في دائرة نصف قطرها يصل إلى سبعة أمتار“.

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