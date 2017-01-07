تغير قواعد المفاوضات بين الدولة السورية والمعارضة

قال مصدر سوري رفيع ومطلع على الموقف العام لدى القيادة السورية ما إذا كانت قواعد المفاوضات بين الحكومة والمعارضة ستتغير: «لم نعد مضطرين لمجاملة الموقف الدولي في الجلوس مع أشخاص كنا نجالسهم في الأعوام السابقة ولم نعد٬ ولسنا مضطرين للتفاوض مع قادة أفرغناهم من كل ما يملكون٬ نحن (أي القيادة السورية) سنحدد كيف ومع من سنتفاوض».

ويتابع المصدر ذاته بالقول «الانشقاقات والانزياحات التي كانت تحصل في صفوف النظام خلال الأعوام 2011 و2012 لصالح المعارضة انقلبت وصارت الآن تحصل بالعكس٬ ثمة قادة تنظيمات في الشمال السوري أبلغوا الأتراك لُيبلغوا بدورهم الروس أنهم مستعدون لإلقاء السلاح والاستدارة نحو الحكومة السورية».

وأضاف المصدر «الهيئة العليا للمفاوضات التي يتزعمها رياض حجاب٬ قريبا لن تكون صالحة لشيء على المستوى السياسي أو على مستوى التمثيل التفاوضي إلا إذا أدركت جيداً التغييرات الميدانية والسياسية التي يشهدها الوضع السوري وتأثيراته الإقليمية والدولية».

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