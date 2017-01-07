المشنوق: لا نزال في عين عاصفة الارهاب

شدد وزير الداخلية نهاد المشنوق، على ان “الرئاسة أمر ثابت ولدينا اليوم رئيس يمارس دوره بشكل دستوري”، موضحا ان “الخلاف حول مسألة تقسيم بلوكات النفط سياسي، واليوم هناك جو تعميم ان كل ما علاقة له بالدولة هو فاسد دون اي دليل فعلي ان ما يحصل يحمل هذه الصفة”.

وأكد المشنوق في حديث إذاعي على ان “الكلام عن المحاصصة في ملف النفط غير صحيح لأن ما أقر في جلسة مجلس الوزراء لا علاقة له بالمناقصة الفعلية بل هو خطوة أولة في مسار طويل”.

وأوضح ان “التواصل السعودي – الايراني حول لبنان اعلنت عنه طهران وعمره أشهر”، لافتا إلى ان “مؤشرات الانفتاح السعودي لا بد ان تؤدي إلى نتائج إيجابية، لا يمكن ان أقول ان هناك عودة للهبة السعودية لكن بالتأكيد الحديث حول هذا الموضوع خلال زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى السعودية سيكون إيجابي”، معبرا عن تفاؤله بـ”انه سيكون هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية في العلاقة بين البلدين”.

وعن متطوعي الدفاع المدني، أشار المشنوق إلى ان “الرئيس تجاوب بسرعة مع هذا الملف وتم حله لأن الجهات كلها وافقت على المرسوم، وتوسيع الملاك إلى 2500 عنصرا تم تنفيذا لقانون أقر هو تثبيت المتطوعين”، مؤكدا ان “المهم ان هذا المرسوم ادخل الجهاز إلى الحداثة بتحويله إلى جهاز فاعل ودائم”.

كما على انه “لا نزال في عين عاصفة الارهاب ولولا العمل الاستباقي لكان من الممكن ان تنجح عمليات ارهابية في لبنان كما نجحت في جميع دول العالم”، مؤكدا انه “لن نوقف الجهد والاصرار على تعطيل المخططات الارهابية”.

وعن قانون الانتخاب، أعلن المشنوق انه “سيتم في شهر شباط اعلان لوائح الشطب على اساس القانون الحالي واجراء الانتخابات النيابية في 21 أيار، واذا اتفقوا على اساس قانون الستين واعتماد القانون الجديد في الدورة المقبلة”.