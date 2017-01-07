كيف سيكون حال الطقس غدا

يتأثّر الحوض الشرقيّ للمتوسّط بشكلٍ تدريجيّ بدءً من عصر اليوم السّبت بمنخفض جويّ (RHEND) مصحوبا بكتل هوائيّة باردة، رياح قوية، أمطار وثلوج. وجاء في النشرة التالي:

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة اعتباراً من بعد الظهر تقارب(65 كلم/س) يرتفع معها موج البحر الى (3 أمتار)، يتحول تدريجياً خلال الليل الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة ليل السبت/الأحد.

الأحد: غائم جزئياً إلى غائم مع اشتداد سرعة الرياح (80 كلم/س، و90كلم/س في الشّمال) يرتفع معها موج البحر الى (4أمتار) وتساقط أمطار، تشتدّ غزارتها اعتباراً من بعد الظهر وتكون مصحوبة بعواصف رعديّة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400متر وما فوق ويتدنّى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس 1200م ليلاً.

الإثنين: غائم وممطر بغزارة أحياناً مع عواصف رعدية ورياح ناشطة (60 كلم/س) وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100متر وما فوق نهاراً وتلامس ال900 متر ليلاً.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين ١٥ و٤٠ كلم/س وتشتدّ أحياناً لتصل الى ٦٥ كلم/ساعة.

الانقشاع: جيّد الى متوسط .

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٥ و ٧٠ %.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج . حرارة سطح الماء: ١٨°م.

الضغط الجوي: ١٠١٣ HPA أي ما يعادل: ٧٦٠ ملم زئبق