في حادثة غريبة.. صعقها البرق فاكتسبت صفات خارقة

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، استعادت السيدة القدرة على تذوق الكلمات، بالإضافة للتعرف على الأصوات بحاسة الشم، وقد عينت لونًا لكل من صديقاتها وفقًا لشخصياتهم.

وقال الباحثون في كلية “ترينيتي” في دبلن، إن حالتها يمكن أن تساعد في علاج المرضى الذين يعانون من نفس الحالة في المستقبل.

وتقول السيدة إنها ولدت بهذه الحالة، لكن عندما صعقها البرق وهي شابة، أصيبت في رأسها، الأمر الذي أسفر عن اختفاء حالتها المرضية.

إلا أن الحالة بدأت في العودة تدريجيًا، بعدما أخذت حبوباً لمساعدتها على التعامل مع الصداع النصفي الناجم عن إصابتها بالصاعقة، وبالإضافة لفقدان قدراتها الغريبة، بدأت المرأة تعاني من نوبات ذعر، ما يؤكد أن الحالة أعمق بكثير مما اعتقده العلماء سابقًا.

يذكر، أنه في بعض الأحيان تختلف الأعراض المصاحبة لهذا الاضطراب، ففي إحدى الحالات تمثلت الأعراض في ظهور إحساس عاطفي عند لمس المواد المختلفة.