لاجئون سوريون يربحون دعوى قضائية في المانيا

ربح 100 لاجئ سوري طعناً قدموه للمحكمة الإدارية العليا في المانيا، بقرار منحهم الحماية المؤقتة (المحدودة)، وحصلوا على حق اللجوء، الذي يمكنهم من لم شمل عائلاتهم.

وتمنح المؤسسة الاتحادية للهجرة واللاجئين، طالبي اللجوء، الذين لا ترفض طلباتهم، إما حق الحماية المؤقتة (لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد – دون لم شمل)، أو حق اللجوء بحسب قانون جنيف (لمدة ثلاث سنوات – يحق لصاحبه لم شمل أسرته).

وكانت ألمانيا تمنح كافة السوريين في السابق حق اللجوء بشكل تلقائي، لكن مع ازدياد الأعداد بدأت الحكومة العام الماضي بمنحهم حق الحماية المؤقتة فقط.

وقالت إذاعة صوت ألمانيا إن “100 طالب لجوء حصلوا على صفة لاجئ بعد قرار قطعي للمحكمة الإدارية العليا في ولاية تورينغن التي قضت لصالحهم ضد الحكومة الألمانية”.

واستقبلت ألمانيا عام 2015 مليون لاجئ، ثلثهم من سوريا، لكن العدد انخفض إلى 100 ألف فقط في عام 2016، بعد إغلاق طريق البلقان والاتفاق التركي الأوروبي الذي يقضي بترحيل اللاجئين الواصلين إلى اليونان عبر تركيا.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

