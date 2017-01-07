تبادل اسرى بين النجباء العراقية وجيش الفتح الارهابي

وقالت الحركة في بيان، إنه “بعد مفاوضات استمرت لأيام مع جيش الفتح الإرهابي في سوريا، تم تحرير الأسيرين زين العابدين التميمي وكرار الجنابي، مقابل إطلاق سراح أسيرين من تلك الجماعات كانا لدى النجباء”.

وأضافت، أن “الأسيرين المفرج عنهما في حالة جيدة، ونقدم التهاني والتبريكات لعوائلهما”، معتبرةً الإفراج عنهما “بمثابة فرحة وانتصار كبير”.

وبينت، أن “الأسيرين هما محل فخر وإعتزاز ومفخرة لنا وللعالمين الإسلامي والعربي لدفاعهما عن المظلومين والمستضعفين”، مؤكدةً “حرصها الشديد على سلامة جميع مقاتليها”.