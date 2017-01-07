بالصورة: سوريون يسخرون من مسؤوليهم.. شاهد كيف؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائمة طريفة لتصريحات المسؤولين السوريين عام 2016 وقالوا عنها “توب تن تصريحات المسؤولين السوريين.

وتناولت القائمة الفكاهية 10 تصريحات لمسؤولين سوريين عكست مدى انفصالهم عن الواقع المعيشي للمواطن الذي يفترض انه من اولى اولوياتهم، والقائمة بحسب النشطاء هي:

10- المرتبة العاشرة كانت من نصيب معاون وزير الاقتصاد عن تصريحه:

“الحكومه ليست مسؤولة عن فقر المواطن”.

9- اما التاسعة فهي لحاكم مصرف سوريا المركزي عن تصريحه:

“الدولار تحت السيطرة وسعر الصرف وهمي”.

8- والثامنة كانت لمعاون وزير التعليم العالي عن تصريحه:

“الهدف من التعليم المفتوح هو التثقيف الاجتماعي وليس العمل بشهادته”.

7- والسابعة لوزير الداخلية تعقيباً على تفجيرات جبلة عن تصريحه:

” منفذ هذا العمل الإرهابي هو بالتأكيد إرهابي “

6- والسادسة لوزير التربية عن تصريحه:

” يعد الطالب ناجحاً اذا حقق علامة النجاح في كل مادة “

5- والخامسة لمعاون وزير النفط عن تصريحه:

” كافة المشتقات النفطية متوفرة ولاتوجد أزمة مازوت “

4- والرابعة كانت من نصيب احد اعضاء مجلس الشعب السوري والذي قال:” يجب الفصل بين الذكور والاناث حتى في المرحلة الابتدائية “

3- والثالثة لمعاون وزير التربية عن تصريحه:

” يجب تشجيع الطلاب على التكلم باللغة العربية الفصحى حتى ببرامج الشات “

2- اما الثانية فكانت من نصيب وزير الكهرباء السوري عن تصريحه: “الكهربا للإنارة و ليست للتدفئة”.

1- بينما تنافس على المرتبة الاولى وفق النشطاء كل من رئيس الحكومة السابق الدكتور وائل الحلقي عن تصريحه : “نكافح هجرة الشباب الى الخارج عن طريق تشجيعهم على الالتحاق بالجيش والقوات المسلحة.”

ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن تصريحها : ” ليس من واجبات الوزارة تأمين فرص العمل !! ” .

المصدر-خاص الحدث نيوز

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

