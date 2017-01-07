بالصورة: سوريون يسخرون من مسؤوليهم.. شاهد كيف؟

7 يناير, 2017 - 2:49 مساءً الكاتب: خاص المصدر: الحدث نيوز
بالصورة: سوريون يسخرون من مسؤوليهم.. شاهد كيف؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائمة طريفة لتصريحات المسؤولين السوريين عام 2016 وقالوا عنها “توب تن تصريحات المسؤولين السوريين.

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وتناولت القائمة الفكاهية 10 تصريحات لمسؤولين سوريين عكست مدى انفصالهم عن الواقع المعيشي للمواطن الذي يفترض انه من اولى اولوياتهم، والقائمة بحسب النشطاء هي:

10- المرتبة العاشرة كانت من نصيب معاون وزير الاقتصاد عن تصريحه:
“الحكومه ليست مسؤولة عن فقر المواطن”.

9- اما التاسعة فهي لحاكم مصرف سوريا المركزي عن تصريحه:
“الدولار تحت السيطرة وسعر الصرف وهمي”.

8- والثامنة كانت لمعاون وزير التعليم العالي عن تصريحه:
“الهدف من التعليم المفتوح هو التثقيف الاجتماعي وليس العمل بشهادته”.

7- والسابعة لوزير الداخلية تعقيباً على تفجيرات جبلة عن تصريحه:
” منفذ هذا العمل الإرهابي هو بالتأكيد إرهابي “

6- والسادسة لوزير التربية عن تصريحه:
” يعد الطالب ناجحاً اذا حقق علامة النجاح في كل مادة “

5- والخامسة لمعاون وزير النفط عن تصريحه:
” كافة المشتقات النفطية متوفرة ولاتوجد أزمة مازوت “

4- والرابعة كانت من نصيب احد اعضاء مجلس الشعب السوري والذي قال:” يجب الفصل بين الذكور والاناث حتى في المرحلة الابتدائية “

3- والثالثة لمعاون وزير التربية عن تصريحه:
” يجب تشجيع الطلاب على التكلم باللغة العربية الفصحى حتى ببرامج الشات “

2- اما الثانية فكانت من نصيب وزير الكهرباء السوري عن تصريحه: “الكهربا للإنارة و ليست للتدفئة”.

1- بينما تنافس على المرتبة الاولى وفق النشطاء كل من رئيس الحكومة السابق الدكتور وائل الحلقي عن تصريحه : “نكافح هجرة الشباب الى الخارج عن طريق تشجيعهم على الالتحاق بالجيش والقوات المسلحة.”
ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن تصريحها : ” ليس من واجبات الوزارة تأمين فرص العمل !! ” .

المصدر-خاص الحدث نيوز

الكاتب: خاص المصدر: الحدث نيوز
7 يناير, 2017

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