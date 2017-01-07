أسلحة إيرانية جديدة في مناورات بحرية ضخمة تمتد إلى شمال المحيط الهندي

تجري إيران مناورات في المياه الإقليمية والدولية وشمال المحيط الهندي الشهر المقبل باستخدم أسلحة وتكتيكات جديدة.

وقال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري لوكالة “تسنيم” الإيرانية إن هذه المناورات تجري تحت اسم “الولاية 95” في مساحة واسعة من مياه الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمياه الدولية في شمال المحيط الهندي، مشيرا إلى أن القوات البحرية تعتزم تدشين تكتيكات جديدة واستعراض تكتيكات قتالية حديثة لأول مرة.

وأشار سياري إلى أنه سيتم اختبار أنواع من الصواريخ تمت إدخالها إلى الخدمة، ولفت إلى مشاركة مروحيات وفرقاطات تم تصنيعها على يد الخبراء الإيرانيين.

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