أنجلينا جولي تصف براد بيت بـ”الكاذب”

لم تنته قصة النجميين براد بيت وأنجيليا جولي بانفصالهما، كونه أحد أبرز أخبار 2016، فلجوئهما للقضاء كشف عن خلافات قوية بين النجميين وصلت إلى حد مهاجمة بعضهما البعض أمام المحكمة وفي وسائل الإعلام.

ووفقا لموقع “TMZ” قالت أنجلينا إنّ “بيت خائف من كشف الحقيقة أمام الجمهور لذلك فهو يسعى إلى ختم مستندات الطلاق”، بينما اتهم براد، أنجلينا بالإساءة للأطفال عبر اقحامهم في هذه القضية، وطلب بالمحافظة على سرية الوثائق الخاصة بالأطفال، وهو ما وافقت عليه جولي.

وأكدت على أن براد يلومها بالكشف عن أسرار الأولاد “لإبعاد الأنظار عنه”، واتهمته بنشر أسرارهما الخاصة للرأي العام، وأضافت أنجيلينا أن “بيت يهرب من الحقيقة لأنّه يخاف من أن تصل إلى جمهوره عبر الإعلام”.