زورق “إسرائيلي” خرق المياه الإقليمية اللبنانية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن “زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي أقدم عند الساعة 15,41 على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة 296 مترا ولمدة 5 دقائق.