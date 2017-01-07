قوة من المكافحة في ⁧مخابرات الجيش⁩ داهمت في منطقةالحازمية⁩ شقة بداخلها مجموعة من السوريين انتقلوا الى لبنان من الرقة.

7 يناير, 2017 - 4:43 مساءً
7 يناير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل