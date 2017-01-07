إنجازات في علاج تلف الكبد والأورام

تعتزم مجموعة من العلماء في بيلوروسيا مواصلة العمل لدراسة إمكانية التأثير على تطور العملية المرضية في الكبد البشري.

وقال، نيقولاي سيرديوتشينكو، رئيس قسم العلوم الطبية في أكاديمية العلوم الوطنية، “نخطط في 2017 لدراسة دور (البولي فينولات النباتية) في حماية الكبد عند تعرضه للتلف بسبب الإدمان على الكحول. وقد دلت تجارب علمائنا على أننا نستطيع التأثير بشكل فعال على تطور العملية المرضية وترميم الخلايا التالفة في الكبد”.

وأعلن العالم أن المجموعة ستنفذ في العام الجاري، دراسة في مجال العلاج المناعي لأمراض الأورام، وستواصل العمل في مجال دراسة آلية التشخيص المبكر لسرطان القولون والمستقيم، ونقل الخلايا الجذعية إلى الدماغ والنخاع الشكوي.

ومن جانبه قال مدير هيئة رئاسة أكاديمية العلوم الوطنية البيلوروسية، فلاديمير غوسكوف، إن علماء بلاده يعملون على ابتكار جلد بيولوجي، يمكن للجسم أن يتقبله بسرعة عند التدخل الجراحي بعد الحروق. ويجري العمل كذلك على قدم وساق، لتكوين مجموعات فيتامينات جديدة. وذكر أنه يخطط على قاعدة مركز التكنولوجيات الخلوية، للبدء بالنشاط التجاري للإنجاز الجديد، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في هذا المجال.

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