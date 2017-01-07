“داعش” ينشر فيديو لتدمير طائرتين في مطار دير الزور بسوريا

تناقلت وسائل إعلام متفرقة مشاهد نشرها تنظيم “داعش” الإرهابي تصور نسف طائرتين حربيتين زعم أن عناصره استهدفوهما في مربضيهما بمطار دير الزور شرق سوريا.

ولم يشر التنظيم في الفيديو الذي نشره إلى زمان العملية، كما لم يتسن الجزم بمصداقية الفيديو استنادا إلى مصادر عسكرية سورية.

يذكر أن تنظيم “داعش” الإرهابي كان قد سيطر بشكل كامل على جبل ثردة في محيط مطار دير الزور في أعقاب الغارة الأمريكية على مواقع للجيش السوري هناك في الـ17 من سبتمبر/أيلول الماضي.

وأكد مصدر عسكري من دير الزور لـ RT حينها أن طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن استهدفت العتاد الثقيل للجيش السوري في جبل ثردة على 700 متر غرب المطار المذكور وأن عناصر “داعش” وبعد بضع دقائق على غارة طيران التحالف، هاجموا نقاط الجيش السوري في المرتفع المذكور ليضعوا المطار في مرمى نيرانهم.

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