بصبوص استقبل خضر ونجار وبو حرب

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص قبل ظهر اليوم في مكتبه في ثكنة المقر العام، في حضور رئيس شعبة العلاقات العامة العقيد جوزيف مسلم والاستاذ انطوان سعادة، صاحب مؤسسة Wide Broadcast المخرج عبدو نجار، وشكر له إخراجه الفيلم التوعوي عن السلامة المرورية لمناسبة الأعياد بالتعاون مع شعبة العلاقات العامة، والذي لاقى رواجا كبيرا وبخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد بصبوص “أهمية التعاون المثمر مع المجتمع المدني لجهة تقديم ما هو أفضل للمصلحة العامة”.

وقدم لنجار درعا تذكارية “عربون شكر وتقدير”.

ثم استقبل بصبوص محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر في زيارة عرضت الأوضاع في منطقة بعلبك.

واستقبل بصبوص ظهر اليوم في حضور مسلم، نقيب أصحاب شركات التاكسي شارل بو حرب على رأس وفد من النقابة، وشكر ما قدمته من تعاون مع قوى الامن الداخلي ليلة رأس السنة لجهة نقل السائقين الذين يقودون سياراتهم تحت تأثير الكحول.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

