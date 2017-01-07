جنبلاط زار عائلة الباشا في دميت معزيا

زار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، منزل الفنان سليمان الباشا في بلدة دميت الشوف، مقدما التعازي بوفاته.

ورافق جنبلاط الدكتور ناصر زيدان ووكيل داخلية الشوف في الحزب التقدمي الاشتراكي رضوان نصر.

وكانت عائلة الراحل في استقبالهم الى جانب عدد من الفاعليات الاجتماعية والاهلية والبلدية والحزبية. وقد اشاد جنبلاط بـ”نضالات الراحل المختلفة ولا سيما على المستويين الحزبي والنقابي”.

ويشيع الراحل غدا الاحد ظهرا في بلدته دميت، وقد نعاه النائب جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي وجبهة التحرر العمالي، ونقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون في لبنان وعموم اهالي دميت.