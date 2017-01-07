اعتقال 5 أشخاص في تركيا في قضية اغتيال السفير الروسي

أفادت وكالة الأنباء التركية “الأناضول” السبت 7 يناير/كانون الثاني أن الشرطة أعتقلت 5 أشخاص في إطار التحقيق في حادث اغتيال السفير الروسي لدى تركيا، أندريه كارلوف.

وأوضحت الوكالة، أن أربعة منهم كانوا من زملاء قاتل السفير، بينما يتبع الخامس لتنظيم فتح الله غولن، وكان ناشطا فيه.

يذكر أن رجلا مسلحا تمكن من الدخول إلى مبنى متحف الفن الحديث في أنقرة أثناء افتتاح معرض صور “روسيا بعيون أتراك” يوم 19 ديسمبر/كانون الأول، وقدم نفسه على أنه شرطي، وأطلق النار على السفير الروسي أندريه كارلوف، الذي كان يلقي كلمة في ذلك الحين وأصابه إصابة مباشرة في الظهر.

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