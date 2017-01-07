أفلام مرشحة لجائزة “النسر الذهبي” السينمائية الروسية

تم ترشيح 5 أفلام سينمائية روسية للمنافسة على جائزة “النسر الذهبي – 2016” السينمائية الروسية القومية والتي تمنح لأفضل إخراج.

وقال ناطق باسم إدارة أكاديمية فنون السينما الروسية، التي تولت ترشيح الأفلام، إن الجائزة قد تمنح لأحد الأعمال التالية: فيلم “الجنة” من إخراج أندريه كونتشالوفسكي، وفيلم “الطاقم” للمخرج نيقولاي ليبيديف، و”كاسحة الجليد” من إخراج نيقولاي هوميريكا، وفيلم “مبارز” للمخرج أليكسي ميزغيريوف، وفيلم “الجامع” لأليكسي كراسوفسكي.

أما جائزة “أفضل دور نسائي” فترشحت لنيلها كل من: كسينيا رابوبورت عن فيلم “ملكة البستوني”، ويوليا فيسوتسكايا عن فيلم “الجنة”، وفيكتوريا إيساكوفا عن فيلم “تلميذ”.

وفيما يتعلق بجائزة “أفضل دور رجالي”، فقد ترشح لنيلها كل من: بيوتر فيودوروف عن فيلم “مبارز”، وإيفان يانكوفسكي عن فيلم “ملكة البستوني”، ودانيلا كوزلوفسكي من فيلم “الطاقم”.

وكان أعضاء لجنة تحكيم الجائزة قد شاهدوا 52 فيلما سينمائيا و29 فيلما وثائقيا و15 مسلسلا تلفزيونيا قبل عملية الترشيح. وسيتم إعلان الفائزين بالجائزة، في 27 يناير/ كانون الثاني القادم.

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