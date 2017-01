لاول مرة منذ بداية الازمة .. وفد اعلامي مصري في سوريا!

سافر وفد إعلامي مصري من بينهم الإعلامي يوسف الحسيني إلى دمشق، عبر مطار القاهرة الدولي، في زيارة تستغرق عدة أيام، لمتابعة التطورات على الساحة السورية خاصة بعد سيطرة الجيش السوري بشكل كامل على مدينة حلب، بحسب “بوابة القاهرة”.

وأنهى الوفد إجراءات سفره على متن طائرة الخطوط الجوية السورية الرحلة رقم 202 والمتجهة إلى دمشق، ومن المقرر أن يلتقي الوفد عددا من كبار المسؤولين والشخصيات والمواطنين السوريين لرصد التطورات الأخيرة على الساحة السورية خاصة بعد دخول القوات الحكومية إلى مدينة حلب، بالإضافة إلى إمكانية لقائهم بالرئيس بشار الأسد. من جهته أعلن الإعلامي المصري يوسف الحسيني، والمذيع بقناة “اون تي في” عن سفره ضمن وفد إعلامي مصري إلى سوريا لتغطية ما يحدث داخل مدينة حلب. وقال الحسيني في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “في طريقي للمطار الآن ذاهبًا إلى سوريا “نسر الشرق”، أشاهد وانقل ما حل بحلب الحرة، ودمشق الدرة، باذن الله أعود للقاهرة بحلقة مختلفة وجريئة”. والحسيني سباق في الهجوم على السعودية وملكها، وهاجم أيضا ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واتهمه بالسعي للسيطرة على وزارة الدفاع من خلال إدخال مقربين منه في مؤسسات الدولة. ولم يقتصر هجوم الحسيني على رموز السياسة والعائلة الحاكمة، لكنه امتد إلى مهاجمة رموز الوهابية في السعودية كابن باز وابن عثيمين إضافة إلى ابن تيمية واصفًا إياه بأنه من “أئمة الدم”.

– See more at: http://www.alalam.ir/news/1908183#sthash.E4jqy9ek.dpuf