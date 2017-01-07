النصرة تحرق نفسها في وادي بردى.. والسبب!؟

اكدت مصادر خاصة للحدث نيوز في ريف دمشق وادي بردى, احراق تنظيم النصرة الإرهابي لمقراتها أستعدادا للترحيل لإدلب مع الأرهابيين الأجانب المنضوين في صفوفها خلال يومين على الأغلب

تشكيل لجنة عسكرية تابعة للحرس الجمهوري لتشرف على تسليم السلاح وتسوية أوضاع من يريد تسليم نفسه بالتنسيق مع لجنة من الوادي يرأسها احمد الغضبان (ابو رضوان) لواء سابق في الجيش متقاعد

الورش تمارس أعمال الصيانة في النبع والطرق سالكة باتجاه النبع وهو آمن تحت سيطرة الجيش السوري وهذا يبشر بعودة المياه لتغذية دمشق فور انهاء الورش اعمالها على وجه السرعة

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