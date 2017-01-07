تحرير إيزيديات من “داعش” شرقي الموصل

صرح عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار، اليوم السبت، عن تحرير قوات مشتركة عدداً من المختطفات الإيزيديات شرقي مدينة الموصل.

وقال العبار في حديث لـ السومرية نيوز، إن “قوات مشتركة تمكنت اليوم من تحرير عدد من الإيزيديات المختطفات من “داعش” في حي الميثاق والوحدة شرق محافظة نينوى”.

وأضاف العبار أن “القوات الأمنية تسعى بشكل كبير لتحرير الإيزيديات من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، وهذا الملف الإنساني هو مكمل لانتصارات القوات المشتركة في الساحل الأيسر”.

وتشير مصادر مكتب المختطفين الإيزيديين إلى تحرير 2640 مختطفاً ومختطفة إيزيدية من قبضة تنظيم “داعش”، خلال العامين الماضيين، فيما أكدت أن 3770 مختطفاً ومختطفة إيزيدية ما زالوا محتجزين لدى التنظيم. والجدير بالذكر، أن عمليات “قادمون يا نينوى” لتحرير المحافظة ومركزها الموصل من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي، حققت فيها القوات العراقية تقدما وانتصارات كبيرة مستمرة حتى اللحظة، منذ اليوم الأول لانطلاقها في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2016.

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