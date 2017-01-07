وزير الثقافة نعى الباشا بكلمات مختلفه

نعى وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري، في بيان، الممثل القدير سليمان الباشا الذي توفي مساء أمس عن عمر ناهز 91 عاما.

واعتبر انه “برحيل الفنان والممثل القدير سليمان الباشا، يفقد لبنان قامة فنية مميزة، وتطوى مسيرة طبعت مرحلة الزمن الجميل من تاريخ العمل المسرحي وأمجاد الريادة في تلفزيون لبنان، لا سيما وان الراحل ترك بصماته على كل ألأعمال الفنية التي شارك فيها”.

وختم متقدما من عائلة الفقيد ونقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون في لبنان وجميع اللبنانيين، بأحر التعازي، سائلا الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

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