الجيش اللبناني يلقي القبض على أحد عناصر داعش المدعو “جهاد نوح” والملقب “أبو البراء” في وادي عطا في عرسال.

7 يناير, 2017 - 10:49 مساءً
7 يناير, 2017
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