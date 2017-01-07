نائب ميركل يهاجم سياستها الأوروبية

انتقد سيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ، سياسة المستشارة المتعلقة بالإتحاد الأوروبي، محذراً من انهيار الإتحاد إذا استمرت سياسة التقشف.

وقال غابرييل الذي يشارك حزبه في الائتلاف الحاكم، في مقابلة مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية، إن “الجهود المضنية التي تبذلها دولا مثل فرنسا وإيطاليا لتقليل العجز في موازنتها العامة تحمل في طياتها مخاطر سياسية”.

ولفت إلى أن إصرار برلين على التقشف كحل لأزمات منطقة اليورو، جعل أوروبا أكثر انقساما من أي وقت مضي.

وقالت تقارير صحفية ألمانية، إن غابرييل الذي يركز حزبه على الاستثمار بدلا من التقشف لتحقيق الرفاهية الاقتصادية، سيكون منافسا لميركل على منصب المستشارية في الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي السياق، حذر غابرييل من أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن ينهار إذا استمرت سياسة التقشف التي بدأت في السنوات القليلة الماضية بدعم من المستشارة ميركل.

وقال: “لدينا ناخبين مسيسين لأقصى درجة، ويريدون إجابات للأسئلة المتعلقة بالمستقبل، وهذه نقطة انطلاق الاشتراكيين الديمقراطيين” في الانتخابات المقبلة.

وعبر غابرييل عن رغبته في تفادي تشكيل ائتلاف موسع بين اليمين واليسار عقب الانتخابات المقبلة، قائلا: “سنفعل كل ما بأيدينا لمنع ذلك”.

ويري مراقبون أن تحالفا يساريا يضم الاشتراكيين الديمقراطيين وحزبي الخضر واليسار، يمكن أن يكون بديلا عن الائتلاف الحاكم حاليا، أو ائتلاف بين أحزاب يمين الوسط.