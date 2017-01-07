العراق: مصادر عراقية للميادين: القوات العراقية تدخل قرية الصكرة أولى مناطق قضاء عنة في الأنبار بعد معارك مع داعش

7 يناير, 2017 - 11:15 مساءً
7 يناير, 2017
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