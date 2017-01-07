انكسار وزحف للعدوان السعودي في تعز

انكسار زحف بحري وجوي وبري كبير لقوى العدوان السعودي الاميركي على ذباب وكهبوب في تعز باليمن ومصرع وإصابة العشرات.

حيث صد الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم السبت، زحفا بريا وبحريا وجويا نفذه تحالف العدوان السعودي الاميركي بمشاركة مرتزقته على منطقة ذباب و كهبوب غرب تعز.

وأكد مصدر عسكري يمني أن العدوان مني بالهزيمة رغم الزحف البري بأعداد كبيرة والإنزال البحري والغطاء الجوي المكثف.

وأضاف المصدر أن الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا من تدمير 15 آلية عسكرية لقوى العدوان، مشيرا إلى وقوع انهيارات كبرى في صفوف مرتزقة العدوان في أطراف كهبوب وذباب.

وأوضح أن الزحف باتجاه ذباب وكهبوب كان واسعا واستمر منذ الفجر حتى كُسَر بفضل الله غروب اليوم السبت، مشيرا إلى أن العدوان شارك مرتزقته على الأرض بطيران الأباتشي والاستطلاع والطيران الحربي ولم يحقق تقدم.

وأشار المصدر إلى أن إخفاق العدوان في ذباب وكهبوب البري والبحري والجوي يأتي دليلا على الجهوزية العالية للجيش اليمني واللجان في المنطقة التي أراد تحالف العدوان السيطرة عليها.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

