قذائف المسلحين تجبر النواب الفرنسيين المكوث في حلب

أفاد مصدر برلماني فرنسي أن تعرض مطار حلب لعدد من القذائف أدى إلى تأخر سفر ثلاثة نواب فرنسيين من هذه المدينة إلى دمشق.

وأضاف المصدر، أن “النواب الفرنسيين اليمينيين، تييري مارياني، ونيكولا دويك، وجان لاسال، كانوا يتأهبون بعد ظهر السبت لمغادرة حلب جوا باتجاه دمشق، حين سقطت 8 قذائف في محيط المطار، ما حال دون إقلاع الطائرة”.

وبعد ذلك بأربع ساعات تمكن النواب من المغادرة ووصلوا بسلام إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال مارياني: “لقد كان إقلاع الطائرة صعبا بأضواء مطفأة.. والقذائف كانت تستهدفنا بالذات، لأن المطار لم يكن هدفا للقذائف منذ أسابيع، وكانت فرق الصيانة بصدد إعادة الحركة إليه”.

وأضاف النائب، في اتصال هاتفي بعد وصوله إلى دمشق: “قمنا بزيارة إلى مخيم للنازحين، وتعتقد السلطات السورية بأن أشخاصا في المخيم هم من أبلغوا مطلقي القذائف بوجودنا هناك، لأنها بدأت تسقط بعد 5 دقائق من وصولنا إلى المطارفي حلب.

وسيغادر وفد النواب العاصمة السورية الاثنين المقبل.

وزار النواب الثلاثة الجمعة الماضية مدينة حلب، تعبيرا عن “تضامنهم مع مسيحيي الشرق”، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنية الارثوذكسية، بحسب ما أعلن النواب الخميس، وأضافوا أنها “مبادرة شخصية بحتة”، فيما تدعم فرنسا رسميا المعارضة السورية المعتدلة في نزاعها مع الرئيس بشار الاسد.

وأعلنت الحكومة السورية في 22 ديسمبر/كانون الأول من العام 2016، استعادة السيطرة الكاملة على مدينة حلب بعد معارك استمرت أكثر من 4 سنوات، وإجلاء عشرات آلاف المسلحين المعارضين وعوائلهم من آخر أحياء كانت تحت سيطرة المعارضة في شرق المدينة.

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