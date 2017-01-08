بعد المصالحة.. مفخخة في بيت جن

فجر إرهابي انتحاري سيارة مفخخة قرب حاجز للجيش العربي السوري على مفرق قرية بيت جن غرب دمشق، وأفاد مصدر أمني بأن سيارة خرجت من قرية بيت جن متجهة باتجاه حاجز للجيش السوري قرب مفرقة القرية قبل أن تنفجر وسط الحاجز ما تسبب باستشهاد 5 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 15 آخرين بجروح خطرة.

وذكر مصدر طبي في مشفى ممدوح أباظة بالقنيطرة أنه تم إسعاف 10 جرحى أصيبوا جراء التفجير الإرهابي بينهم طفلان و7 نساء.

وتنتشر في بيت جن مجموعات إرهابية تكفيرية تحاصر المواطنين وتستهدف القرى والمزارع المجاورة بالقذائف الصاروخية والهاون وتعمل على تهديد المواطنين في محاولة منها لعرقلة مسيرة المصالحات المتواصلة في ريف دمشق الغربي.

واكدت مصادر مطلعة ان هذا التفجير ياتي كرد فعل انتقامي على المصالحة الاخيرة في سعسع والتي تمخض عنها انضمام المسلحين الراغبين بالتسوية الى صفوف الجيش السوري بعد ان حاربوه لسنوات ماضية.

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