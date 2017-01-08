بروجردي: يجب على القوات التي دخلت سورية ان تخرج

جدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية فى مجلس الشورى الايراني علاء الدين بروجردي دعوته “لرحيل كل القوات العسكرية الأجنبية التي دخلت الأراضى السورية دون موافقة وطلب من الحكومة السورية”.

وقال بروجردي في تصريح له في بيروت إن “الأطراف التي ذهبت إلى سوريا بطلب رسمي من الحكومة السورية كي تدافع عن وحدة هذا البلد واستقراره وأمنه سواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو روسيا أو المقاومة في حزب الله وقفت إلى جانب الشعب والحكومة والجيش السوري ودافعت عن وحدة التراب في سوريا بموافقة من الحكومة الشرعية فيها”.

وأضاف بروجردي “أما الأطراف الأخرى والتي أتت عنوة وساهمت بشكل أو بآخر في زعزعة الاستقرار والوحدة والتماسك فيها.. فنحن نعتبر أن هذا الأمر في مفهوم المواثيق والقرارات الدولية مخالف للقانون الدولي ونوع من أنواع الانتهاك للسيادة السورية.. لذلك ينبغي على كل الأطراف التي لم تأت بطلب رسمي من الحكومة السورية وتدخلت في أوضاع هذا البلد أن تغادرها فورا”.

وكان بروجردي أكد في مؤتمر صحفي في دمشق أنه “على كل القوات التى دخلت الأراضى السورية دون تنسيق أو موافقة من جانب الحكومة السورية أن تترك هذه الأراضى فورا”.

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