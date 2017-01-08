لاجئ سوري يتعرض للقتل ضرباً في المانيا

لقي لاجئ سوري في المانيا يبلغ من العمر 15 سنة حتفه، بعد معاناة مع إصابات خطيرة أدخلته غيبوبة لعدة أيام، إثر تعرضه لاعتداء وحشي جماعي قام به عدد من الأشخاص، ترجح التقديرات أنهم يبلغون 8 أفراد.

ويرجع الحادث إلى ليلة رأس السنة عندما هاجمت مجموعة أشخاص الفتى في أحدى مناطق بريمن (بلومنتال- شارع “لوسما هايده”) وأصابوه بجروح حرجة، استدعت نقله إلى المشفى ليدخل بعدها في غيبوبة، انتهت بوفاته.

واللافت في القضية، أن وسائل الإعلام الألمانية التي ضجت بالخبر، عاد بعضها ليحذفه، موضحا أن هذه تعليمات الشرطة الألمانية، التي لا تريد للتحقيق أن يتأثر لاسيما أنها لم تتوصل للجناة بعد.

ونقلت بعض وسائل الإعلام الألمانية عن المتحدث باسم مكتب المدعي العام في “بريمن” قوله إنه ليس هناك دليل حتى اللحظة على اشتراك مواطنين ألمان في الجريمة، وعليه فقد استبعد أن تكون لها خلفيات عنصرية دعت لارتكابها على يد أفراد أو جماعات تعادي الأجانب.

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