المسالمة تطلب من “الائتلاف المعارض” احترام حرية الراي والتعبير !

شنت “سميرة المسالمة” نائب رئيس ما يسمى الائتلاف الوطني، هجوما لاذعا على “الائتلاف” وذلك خلال ردها على التوضيح الذي صدر عن الأخير بشأن إحالتها لـ “التحقق” وليس لـ “التحقيق”.

وقالت “المسالمة” إن التوضيح: “يؤكد العقلية العفنة لمن كتبه حيث ينتهي كاتبه بإرسال تهديد علني لكل السوريين”، واضافت “لعل اختباء صاحب التوضيح وراء تسمية (مصادر رفيعة) يوضح للسوريين مدى التخبط الذي تعانيه هذه (المصادر الرفيعة)”

وكشفت “المسالمة، أن ملف الاتهامات الموجه إليها سيكون أمام اللجنة القانونية التي يترأسها “هيثم المالح”، وسيكون مرفقا برسالة “المالح” لها”.

ونص الرسالة بحسب “المسالمة”:

“السيدة سميرة، صباح الياسمين الدمشقي الذي مضى على فقدنا لعطره سنوات الثورة

وبعد

ارسل رئيس الائتلاف السيد أنس العبدة ملفا يتضمن مجموعة مقابلات إعلاميه، ومقالات صحفية، طالباً بيان الرأي فيما أرسله وما إذا كانت تتضمن مخالفة للنظام الاساسي ام لا، وما مدى اعتبارها تشكل مخالفة او إساءة للجسم الذي تنتمين اليه”.

ولم تخف المسالمة سخريتها من التوضيح الصادر عن الائتلاف قائلة : صاحب (مصادر رفيعة) يقول إنني سأكون جزء من اللجنة القانونية، فكيف أكون المتهم والقاضي بآن واحد ..!!، لعل من سيقرأ يفهم سوء ما وصلنا إليه فالائتلاف بات (مصادر رفيعة) لا يعرف صياغة توضيح للخروج من مأزق”.

وذهبت المسالمة أبعد من ذلك لتعلن رفضها أن تكون في اللجنة القانونية، وقالت ان الائتلاف ومصادره الرفيعة اخطأ خطأً جسيما في اعتبار حرية الرأي والتعبير جريمة يجب المعاقبة عليها”.

وتجدر الاشارة هنا الى ان مايسمى الائتلاف قد اتهم مرارا وتكرارا الدولة السورية بعدم احترام حرية الرأي والتعبير.

وطالبت المسالمة أن يكون التحقيق معها أمام الرأي العام وفتحه على البث المباشر أمام الجميع وخاصة أنه في أي تحقيق يجب استدعاء كل الأسماء التي تذكر في التحقيق في كل ما يتعلق بأي مساءلة سياسية أو مسلكية أو مالية أضرت بالائتلاف أو بمكانته أو بدوره”.

تجدر الاشارة اخيرا الى ان المعارضين السوريون ينشقون واحدا واحدا عن المعارضة ويعودون الى تأييد الدولة السورية كما فعل شيخ عشائر البكارة نواف البشير مؤخرا، وقد تساءلت مصادر مطلعة: هل تكون سميرة المسالمة المعارض الثاني الذي ينشق عن المعارضة

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