عون يعتزم إثارة قضية العسكريين المخطوفين في قطر

كشفت أوساط القصر الجمهوري لـ”المستقبل” أن زيارة الرئيس ميشال عون إلى السعودية تبدأ مساء غد الإثنين وستشهد خلوة بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ورئيس الجمهورية، تليها محادثات موسعة بين الجانبين والوفد المرافق، كما سيقيم الملك السعودي مأدبة غداء على شرف عون، فضلاً عن عقد سلسلة لقاءات بين الوفد اللبناني وشخصيات قيادية ووزارية سعودية، على أن يلتقي رئيس الجمهورية كذلك أبناء الجالية اللبنانية ورجال الأعمال السعوديين واللبنانيين في المملكة.

وإذ أشارت أوساط بعبدا إلى أنّ عون سينتقل من السعودية إلى الدوحة الأربعاء المقبل لإجراء محادثات رسمية مع القيادة القطرية على أن يعود بعدها إلى بيروت، لفت في المعلومات المتوافرة حول الزيارة والمستندة إلى تأكيد رئيس الجمهورية نفسه أمام أهالي العسكريين المخطوفين نهار الخميس الفائت، أنّ عون يعتزم خلال محادثاته مع المسؤولين القطريين إثارة قضية العسكريين الأسرى لدى تنظيم “داعش” من زاوية البحث في إمكانية استئناف الدوحة وساطتها في هذه القضية الوطنية والمساهمة في الجهود المبذولة لإطلاق سراحهم.

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