كنعان: عون سيزور كل العالم

أشار أمين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان إلى أننا فخورون بالقدرة على الجمع داخلياً وتحييد لبنان عن انعكاسات وسلبيات الصراعات الإقليمية والدولية، لافتاً إلى نهج جديد ودور جديد للرئاسة بدأ مع انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون وستكون حاضرة في كل المحافل لإيصال صوت لبنان والأولويات اللبنانية فوق كل اعتبار.

كنعان وفي حديث إذاعي، أوضح أن الكلام عن موانع هو تقييد لحرية الدولة اللبنانية بالتحرك في أي اتجاه يحمي المصلحة اللبنانية، معتبرا أنه علينا السعي لتأمين المصلحة اللبنانية وحضوره في الخارج، لافتا إلى أن على جدول أعمال الرئيس عون بزيارته للسعودية طرح موضوع الهبة السعودية للجيش اللبناني.

واشار إلى أن العلاقات الاقتصادية وأوضاع اللبنانيين في الخليج والسعودية سيكون على جدول أعمال زيارة الرئيس عون، مؤكدا أن الرئيس عون سيزور كل العالم وفق القناعات اللبنانية والأولويات اللبنانية لأفضل العلاقات مع الجميع من دون الانبطاح لأحد.

في سياق أخر، سأل:”هل عرقلة مراسيم النفط المؤجلة منذ 4 سنوات تعتبر إصلاحاً وإقراره يصبح بمثابة الفساد؟، وهل يمكن للمعترضين على مراسيم النفط إقناعنا بأنهم عاجزون عن قراءة ودراسة 400 صفحة منذ 4 سنوات؟”، مشيرا إلى أن قرار سياسي عرقل مراسيم النفط بالسابق كما عرقل العديد من المشاريع والأوضاع تبدلت اليوم وهناك صفحة جديدة.

وإشار إلى أن هناك ثقة دولة بلبنان ولدها انتخاب الرئيس عون والبنك الدولي جاهز لاستثمارات بقيمة 100 مليار دولار، مشددا على أننا نحتاج إلى النفط والغاز والثروات الطبيعية ومقاربتها تكون بشفافية وفق المصلحة الوطنية.

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