بين الـ”هبة” والـ”الأمل”.. هذه تفاصيل زيارة عون للسعودية

كشف وزير الإعلام ملحم الرياشي، الذي سيكون ضمن أعضاء الوفد الوزاري المرافق لرئيس الجمهورية ميشال عون خلال زيارة الرياض والدوحة، إن موضوع الهبة السعودية للجيش سيكون على جدول أعمال محادثات الرئيس اللبناني في المملكة، آملا “في أن تثمر هذه الزيارة إعادة الاعتبار إلى هذه الهبة، لتسليح الجيش وقوى الأمن الداخلي”.

وأكّد رياشي، في حديث إلى صحيفة”السياسة ” الكويتية، أننا “كلنا أمل أن تأتي النتائج على قدر التوقعات بالنظر إلى العلاقات التاريخية بين لبنان والسعودية، وكذلك الأمر بين لبنان وسائر دول مجلس التعاون الخليجي”.

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