عز الدين: إقرار مراسيم النفط إنجاز تاريخي

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة عناية عزالدين أن “كل هذه النعم والإنجازات يضاف غليها نعمة أخرى أنعم الله بها على لبنان هي ثروثه من النفط والغاز، ونحن اليوم أمام إنجاز تاريخي يضع لبنان على عتبة مرحلة مفصلية وهي بدء عصر النفط وقد وفقنا في أولى جلسات الحكومة إلى إقرار مراسيم استكشاف النفط واستخراجه، والإعلان عن دورة التراخيص الأولى لبدء الاستكشاف والاستخراج في خمس بلوكات بحرية 3 في منطقة الجنوب بسعي حثيث من دولة الرئيس بري ومباركة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة وإجماع وطني نتمنى أن يتعاطى المعنيون في الدولة وفي الوزارة المعنية مع هذه الثروة التي هي ثروة الأجيال باقصى درجات الشفافية والحكمة وحسن الاستثمار من تنظيم وتأهيل شبكات الطرقات والاتصالات بكل أشكالها وتطوير وتأهيل المرافئ والقطاع الصحي ووضع خطط ودراسات لتأمين الجهوزية لاستقبال الوافدين والخبراء والشركات الأجنبية، كما ندعو البلديات إلى مواكبة الحزام والشريط النفطي بشريط أخضر يخفف من الأثار السلبية لعمليات التنقيب والاستخراج، كما ندعو إلى البدء بوضع دراسات حول المخاطر وإدارتها وإلى التشدد في إرساء معايير السلامة وتطبيقها، كل ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لكن دون أن تتخلى الدولة عن حقها في رعاية مصالح مواطنيها ووضع ضوابط رقابة على النوعية والأسعار وضمان حق التنافس حتى لا يكون هناك احتكار، كما ندعو الدولة إلى البدء بتحضير الشباب إلى الدخول في سوق العمل الجديد بخبرات عالية وفق المعايير العالمية من خلال التنسيق مع الجامعات التي تدرس هذه الاختصاصات ودعمها، كما ندعو الى تقييم وتفعيل برامج المعاهد الفنية والتطبيقية في هذا المجال للتأكد من ان منهاجها العلمي يتوافق مع متطلبات الشركات، لادخال أكبر عدد ممكن من الشباب اللبناني إلى سوق العمل الجديد”.

وقالت خلال حفل استقبال اقامه على شرفها إقليم جبل عامل في حركة “أمل” في مقر الإقليم في صور، “كل هذه الإنجازات والثروات والموارد البشرية والطبيعية التي يتمتع بها لبنان لا يمكن أن تصان وأن يبنى عليها اذا لم ترتفع الدولة الى مستوى انجازات مواطينها والى مستوى طموحاتهم ببناء دولة عصرية وعادلة يسود فيها القانون وينتظم فيها عمل المؤسسات ويتعزز عمل الأجهزة الرقابية والمحاسبة والشفافية بالتساوي بين الجميع وتتمثل فيها كل فئات المجتمع من خلال قانون انتخاب عصري يؤمن عدالة التمثيل وتتعاطى فيه الدولة مع كل مواطن على انه انسان كريم وليس رقما او عددا في صناديق الاقتراع”.

وأضافت: “ماذا نقول ونحن نقف على اعتاب القرى الوادعة وقد سعى دولة الرئيس نبيه بري وحركة امل، الى تأمين مستلزمات العيش الكريم للمواطنين في قراهم دون تمييز بين مذهب وطائفة في اطار رؤية وطنية جامعة اساسها حماية حدود الوطن وثرواته من الاطماع الاسرائيلية والعمل على ترسيخ العدالة الاجتماعية والفرص المتكافئة والانماء المتوازن والمساواة في الحقوق والواجبات كوسيلة اساسية لضمان الامن الاجتماعي، ايمانا منه بمقاومة الحرمان لصون حدود الوطن ومقاومة العدوان والطغيان والجهل والتخلف والظلم ومد الناس بكل اسباب الثبات في الارض، وايمانا منه بانه لا يمكن الحديث عن تنمية المجتمع وصونه دون الحديث عن تنمية الفرد”.

وختمت عز الدين: “نحن في الوزارة التي اوكلت الينا نعمل وسنعمل على وضع خطة عمل منسجمة مع هذه التطلعات عسى ان يوفقنا الله بالتعاون مع الوزارات ودعم الرؤساء الثلاثة الى ان تكون بمستوى الامال والطموحات”.

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