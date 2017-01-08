انفجار سيارة مفخخة شرق بغداد

ذكرت وسائل إعلام عراقية بوقوع تفجير إرهابي في منطقة جميلة شرقي بغداد خلف 6 شهداء و 10 جرحى.

ونقلت السومرية عن المتحدث باسم عمليات بغداد العميد سعد معن، “بعد الشك في إحدى العجلات ﻻحظ أحد الجنود عجلة مفخخة يقودها انتحاري في منطقة جميلة، بعد إطلاق النار عليه من قبل الجندي فجر الإرهابي العجلة التي يقودها وهو بداخلها، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة 10 آخرين بينهم الجندي وشرطي آخر كان قرب الحادث”.

يشار أن تفجيرا بسيارة مفخخة وقع الجمعة أسفر عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، في حي الشعلة المكتظ شمال غرب بغداد.

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