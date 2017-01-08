مخيمات اللاجئين السوريين تقتلهم

لقي 4 أشخاص من عائلة واحدة حتفهم، جراء احتراق خيمتهم، مساء أمس السبت، في مخيم النور للنازحين، على الحدود السورية التركية.

وقال مصدر ميداني إن “خيمة تؤوي عائلة من خمسة أفراد احترقت نتيجة الاستخدام الخاطئ للمدفأة، حيث توفي أربعة منهم، فيما نجى من الحريق طفل يبلغ من العمر أربع سنوات”.

وأضاف المصدر أن “مخيمات اللاجئين تفتقر لمعدات إطفاء الحرائق، الأمر الذي أخر عملية إخماد الحريق للوصول إلى المتضررين وإسعافهم”.

تجدر الاشارة هنا الى ان اللاجئون السوريون يعانون اوضاعا صعبة في الملاجئ وهي تفتقر لادنى مقومات الحياة البشرية وكثرت في الآونة الأخيرة الحوادث المشابهة التي تعرضت لها مخيمات اللاجئين على الحدود مع تركيا، أغلبها نتيجة الاستخدام الخاطئ لمدافئ الكاز، الأمر الذي يؤدي لوفاة مدنيين.

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