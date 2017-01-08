التحالف الدولي يستهدف البنى التحتية السورية ويهمل داعش !

يستمر التحالف الدولي بشن غاراته على البنى التحتية السورية وتجاهل تنظيم داعش الارهابي حيث استهدفت طائرات التحالف مصفاة نفط قال انها تابعة لتنظيم داعش الا ان المفارقة انها كانت خالية من عناصر التنظيم خلال قصفها كما اكد ناشطون من مدينة دير الزور.

كما لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون بجروح، مساء أمس، إثر غارات جوية للتحالف استهدفت سوقاً للنفط في بلدة خشام في ريف دير الزور الشرقي.

وقال نشطاء من المدينة إن طيران التحالف الدولي استهدف بأكثر من غارة، مساء أمس، سوقاً لبيع النفط ومشتقاته من البنزين والمازوت، في بلدة خشام بريف دير الزور الشرقي، ما أسفر عن احتراق ثلاثة صهاريج كبيرة، ومقتل تسعة أشخاص وجرح آخرين، معظم حالاتهم حرجة.

يذكر ان وزير الخارجية الاميركي جون كيري كان قد قال في تسجيل مسرب عرضته وسائل اعلام غربية ان اميركا اعتمدت على تنظيم داعش الارهابي في الاطاحة بالرئيس الاسد.

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