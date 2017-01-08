“RHEND” وصلت.. إستعدّوا !

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني أن يترافق مع المنخفض الجوي الذي يحلّ ضيفًا على لبنان، كتلًا هوائية باردة، رياحًا قوية بالاضافة إلى الأمطار والثلوج.

وجاء في النشرة الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية، الاتي:

الحالة العامة: منخفض جويّ (RHEND) مصحوب بكتل هوائيّة باردة، رياح قوية، أمطار وثلوج يؤثر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط.

الطقس المتوقّع في لبنان:

الأحد: غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة واشتداد سرعة الرياح (80 كلم/س، و90 كلم/س في الشّمال) يرتفع معها موج البحر ليقارب الـ 4أمتار، تتساقط الأمطار مساء تشتدّ غزارتها ليلاً وتكون مصحوبة بعواصف رعديّة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

الإثنين: غائم وممطر بغزارة أحياناً مع عواصف رعدية ورياح ناشطة (60 كلم/س) وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق نهاراً وتلامس الـ900 متر ليلاً.

الثلاثاء: غائم جزئياً مع احتمال أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق صباحا، يتحول الى قليل الغيوم خلال النهار مع ارتفاع بدرجات الحرارة كما نحذر من تكون طبقات من الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 20 و60 كلم/س تشتدّ أحياناً وقد تصل الى 90 كلم/ساعة.

الإنقشـاع: جيد نهاراً، يسوء ليلاً.

الرطوبة النسبيّة على السّاحل: بين 55 و85 %.

حال البحـر: مائج الى هائج .

حرارة سطح الماء: 18°م.

الضغط الجوي: 1011 hpa، أي ما يعادل: 759 ملم زئبق

ساعة شروق الشّمس: 06:44، ساعة غروب الشّمس: 16:45.

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