المياه لم تعد الى مجاريها في دمشق

اكدت مصادر ميدانية عن توقف الهدنة في قرى وادي بردى في ريف دمشق بسبب منع المسلحين دخول الورشات لإصلاح النبع و إعادة ضخ المياه.

وقالت المصادر انه وبعد تعطيل المفاوضات من قبل المسلحين استكمل سلاح الجو استهداف مواقع “جبهة النصرة ” بعدة غارات جوية.

وكانت مصادر ميدانية في وادي بردى قد اعلنت عن توقف المفاوضات مؤقتاً بسبب عدم التزام مسلحي الوادي بما تم الاتفاق عليه الجمعة، وفي وقت سابق أفادت مصادر اخرى بفتح طريق “دير قانون” أمام ورشات إصلاح مؤسسة مياه دمشق بإشراف قيادات عسكرية سورية حيث كان من المفترض دخول الورشات إلى نبع عين الفيجة بحسب الاتفاق.

يذكر ان المياه في دمشق مقطوعة منذ اكثر من 15 يوما حين قام مسلحو جبهة النصرة بتلويث المياه بالديزل.

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