رسائل شفهية بين جنرال روسي وقادة النصرة في وادي بردى

خرج وفد محلي من مسلحيقرى وادي بردى أمس السبت، إلى حاجز رأس العامود، لمقابلة الجنرال الروسي المكلف بحل الوضع في المنطقة ومتابعته.

عضو مايسمى الهيئة الإعلامية المدعو أبو محمد البرداوي أفاد أن الجنرال الروسي حمل للوفد رسالة مفادها: “يرفع العلم السوري فوق منشأة عين الفيجة، وندخل الورشات لإصلاح النبع”.

وأضاف الجنرال “يتم التفاوض تدريجيًا، وتنفيذ البنود وعلى رأسها إعادة أهالي قريتي إفرة، وهريرة لقراهم”.

وتابع البرداوي بالقول أن الوفد المحلي “حمل الرسالة ليل أمس، واجتمع مع قادة جبهة النصرة في قريتي عين الفيجة وبسيمة، وقوبلت طلبات الجنرال الروسي بالرفض القطعي”.

وبعد الانتهاء من عرض الرسالة في القرى المذكورة، “عاد الوفد وأخبر الجنرال الروسي برد المسلحين، وقام الجنرال الروسي بارسال رسالة قاسية مفادها “تدخل الورشات لإصلاح نبع الفيجة ويدخل معها كتيبة من الحرس الجمهوري بسلاحهم الفردي، ومهمة كتيبة المشاة تأمين الحماية للورشات”.

وأضاف البرداوي أن الوفد حمل مرة أخرى الرسالة منتصف ليل الأمس، وعاد بها إلى قادة النصرة الذين رفضوها بشكل قاطع ايضا.

وهكذا تعطل اتفاق وادي بردى من جديد بسبب مسلحي جبهة النصرة حيث اكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن رغبة اهالي الوادي بالقبول بالمصالحة وتجنيب قرى الوادي العمليات العسكرية.

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