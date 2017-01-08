عبود: ممارسات شركات الاتصالات هي ضد حقوق الإنسان

أكد الوزير السابق فادي عبود في حديث تلفزيوني أن “ثانية الاتصال في لبنان هي الدقيقة وهذا مخالف لحقوق المستهلك وغير موجودة في أي بلد بالعالم، كما أن هذه ممارسات ممنوعة وتعتبر ضد حقوق الإنسان، ففي أوروبا إذا انقطع الخط في وطلبنا الرقم مجدداً فيجمعوها بمخابرة واحدة ولا تسجل مخابرة جديدة”، معتبراً أنه “لم يعد الموضوع تعرفة غالية إنما وصل إلى حد السرقة، وأي مؤسسة تعمل بطريقة الاحتكار يعني تهدف إلى السرقة”.

وأوضح أن “تعرفة الخليوي من الأسرار غير الواضحة ويجب أن تفهم الشركات إذا لم يتم تخفيض التعرفات سيكون هناك خسائر كبيرة في قطاع الاتصالات، فالشركتين هي مجرد مشغل لصالح الدولة وهي لا تضع الضرائب”، موضحاً أن “آلية حرق الخط إذا لم يتم تشريجه هو عملية سرقة واضحة، كما أن الاتصالات هي عدة لتطوير الاقتصاد ولا يجب النظر إليها أنها نفط لبنان بل يجب أن تكون تنافسية، ويجب أن ننظر إلى الاتصالات من ناحية حقوق المستهلك ومنع الاحتكار وعدم التنافس”.

ولفت إلى أن “كل من كان يصور أن طريقة عمل الرئيس ميشال عون لا تتناسب مع الاقتصاد أثبتت أنها غير صحيحة وما جرى بإقرار مراسيم النفط دليل واضح، فمن المفروض أن نبدأ بنتائج في موضوع استخراج النفط خلال 5 سنوات واهمها البدء بإنتاج الكهرباء على الغاز مما يخفض العجز في قطاع الكهرباء”.

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